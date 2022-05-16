«МЮ», «ПСЖ» и еще два топ-клуба хотят подписать Де Йонга

На прошлой неделе испанская пресса сообщала, что «Манчестер Юнайтед» близок к подписанию полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга.

Но, похоже, что слухи были преждевременными, и футболист не решился на этот шаг.

Назначение Эрика тен Хагом может дать «красным дьяволам» преимущество в гонке за бывшей звездой «Аякса».

Вот еще несколько клубов, которые готовы побороться с «МЮ» за Де Йонга.

«МанСити»

Как сообщает каталонское издание Diario Sport, «Манчестер Сити» связывался с «Барселоной» по поводу потенциальной стоимости 25-летнего футболиста.

Еще в 2019 году «Сити» интересовался Де Йонге, но футболист выбрал «Барселону».

Утверждается, что «Сити» не готов выплатить около 85 миллионов евро. «Барселона», в свою очередь, не слишком заинтересована в сделке «игрок плюс деньги», которую хочет предложить «Сити».

У «Сити» есть преимущество перед «Юнайтед», поскольку они могут предложить Де Йонгу участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

«ПСЖ»

Diario Sport сообщает, что и «ПСЖ» интересуется Де Йонгом еще с 2019 года, представители парижского клуба уже связались с «Барселоной».

Утверждается, что они хотят реструктурировать команду, даже если сохранят Килиана Мбаппе, а если он уйдет, то перестройка почти неизбежна.

«ПСЖ» готов отпустить нескольких полузащитников, и Де Йонг — один из ключевых вариантов их замены — деньги не должны быть проблемой для этого клуба.

«Бавария»

В прошлом месяце тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн публично признался, что ему нравится Де Йонг как игрок, но настаивал на том, что его трансфер за пределами возможностей «Баварии».

Тем не менее, Фабрицио Романо заявил, что «Бавария» хотела приобрести Эрлинга Холанда до его перехода в «Ман Сити», а это значит, что у них должны быть средства, если они действительно хотят купить Де Йонга.

По словам Романо, немецкие гиганты интересовались голландцем еще в январе.