🔥Пике признался, что плакал из-за ухода Месси! Близкий друг Лео обвинил Жерара во лжи!

Буквально недавно вышло новое интервью Пике, в котором он признался, что плакал из-за ухода Месси с Барселоны.

На слова Пике в своем инстаграме сразу же отреагировал близкий друг семьи Месси:

«Пике, ты настолько лживый и ужасный, что не только не плакал, но и сказал бездарному Лапорте, что если он хочет построить команду-победительницу, то должен продать Месси».

«Того самого Месси, который спас тебя из «Сарагосы», когда ты был никому не нужен, потому что ты был злобным, завистливым и плохим партнером».