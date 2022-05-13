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🔥Пике признался, что плакал из-за ухода Месси! Близкий друг Лео обвинил Жерара во лжи!

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Буквально недавно вышло новое интервью Пике, в котором он признался, что плакал из-за ухода Месси с Барселоны.

На слова Пике в своем инстаграме сразу же отреагировал близкий друг семьи Месси:

«Пике, ты настолько лживый и ужасный, что не только не плакал, но и сказал бездарному Лапорте, что если он хочет построить команду-победительницу, то должен продать Месси».

 «Того самого Месси, который спас тебя из «Сарагосы», когда ты был никому не нужен, потому что ты был злобным, завистливым и плохим партнером».

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