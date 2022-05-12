FC BARCELONA
Блог

4 игрока, которые могли бы заменить Френки де Йонга в составе «Барсы»

Барселона Барселона
Френки де Йонг Френки де Йонг
Клубы
Футбол Футбол

Уход Френки де Йонга из «Барселоны» действительно может случиться, поскольку дым редко обходится без огня.

Вот 5 игроков, которые могли бы заменить Френки прямо сейчас.

Франк Кессиэ

Почти гарантировано, что Кессиэ прибудет в «Барселону» в июне. Ивуариец еще более силен в качестве полузащитника, чем Френки. Кто сказал, что он не может хорошо сыграть эту роль?

Нико Гонсалес

В какой-то момент сезона Нико играл лучше, чем Де Йонг. Он потерял форму из-за травмы. Тем не менее, молодой испанец может справиться с работой в отсутствие Френки.

Педри

С Педри в хорошей форме «Барселона» не упустит Де Йонга. Юный футболист может играть где угодно в полузащите и забивать голы.

Серджи Роберто

Нельзя не отметить, что опытный полузащитник хорошо сыграл в отсутствие голландца.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные