«Барселона» уволила неудачливого юного полузащитника — его стоимость упала вдвое

«Барселона» уволила Кайса Руиса-Атиля, сообщается на сайте клуба.

Он присоединился к «Барсе Б» в качестве бесплатного трансфера после пребывания в «ПСЖ», и ему дали 11 матчей, чтобы проявить себя.

Француз изо всех сил пытался вписаться в систему «сине-гранатовых» после переезда из Франции год назад.

Проблема с молодым полузащитником заключалась в том, что он выглядел легковесным, в отличие от Гави, твердого как камень. Он был больше похож на Рики Пуча, но с худшей техникой.

Первоначально Руиса-Атиля оценивали в 3 миллиона евро, но его стоимость упала вдвое с тех пор, как он переехал в Испанию.