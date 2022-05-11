У Араухо нет серьезной травмы — Хави подтверждает статус

Травма головы Рональда Араужо несерьезная, и он спокойно относится к своей ситуации, утверждает журналист Жерар Ромеро.

Хави подтвердил: «Араухо в сознании и проведет ночь в больнице. Если все пойдет хорошо, Араухо уже завтра будет дома».

Араухо получил сотрясение мозга во время победы над «Сельтой» в Виго после столкновения головой с Гави.

В то время как его товарищ по команде здоров, Рональда пришлось срочно доставить в больницу на машине скорой помощи.

Тем не менее, у Араухо ничего серьезного, скоро он должен оправиться от столкновения.