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У Араухо нет серьезной травмы — Хави подтверждает статус

Хави Хави
Рональд Араухо Рональд Араухо
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Травма головы Рональда Араужо несерьезная, и он спокойно относится к своей ситуации, утверждает журналист Жерар Ромеро.

Хави подтвердил: «Араухо в сознании и проведет ночь в больнице. Если все пойдет хорошо, Араухо уже завтра будет дома».

Араухо получил сотрясение мозга во время победы над «Сельтой» в Виго после столкновения головой с Гави.

В то время как его товарищ по команде здоров, Рональда пришлось срочно доставить в больницу на машине скорой помощи.

Тем не менее, у Араухо ничего серьезного, скоро он должен оправиться от столкновения.

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