«Барселона» заинтересована в сделке с «Севильей»: игрок плюс деньги за Кунде

«Барселона» в течение месяца следила за Жюлем Кунде и рассмотрит возможность его трансфера этим летом, сообщает Diario AS.

Игрок оценивается в 80 миллионов евро и это означает, что сейчас он слишком дорог для «сине-гранатовых».

Тем не менее, «Севилья» может заинтересоваться Серджиньо Дестом. Включение американца в сделку снизит сумму, которую «Барса» должна будет заплатить за французского центрального защитника.

Игрок плюс денежный взнос кажется перспективой, которую «Барселона» может захотеть изучить.