Две причины, по которым «Барселона» настаивает на подписании Бернарду Силвы

По информации Mundo Deportivo, «Барселона» настаивает на подписании Бернарду Силвы.
Есть две причины, почему это может быть правдой:
Титулы
У Сильвы менталитет победителя: он выиграл 10 трофеев всего за 5 лет в «Манчестер Сити».
Португальский полузащитник поможет «Барселоне» вернуться к борьбе за победу в Лиге чемпионов и, конечно же, в Ла Лига.
Стиль игры
Силва — эксперт в игре в пасы, Пеп Гвардиола работал с ним в течение пяти лет.
Он быстр с мячом в ногах и знает, как создавать моменты практически из ничего.
Если «Барса» сможет подписать Силву, он станет отличным дополнением. Однако его текущий контракт с «Манчестер Сити» рассчитан до 2025 года.
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