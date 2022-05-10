Две причины, по которым «Барселона» настаивает на подписании Бернарду Силвы

По информации Mundo Deportivo, «Барселона» настаивает на подписании Бернарду Силвы.

Есть две причины, почему это может быть правдой:

Титулы

У Сильвы менталитет победителя: он выиграл 10 трофеев всего за 5 лет в «Манчестер Сити».

Португальский полузащитник поможет «Барселоне» вернуться к борьбе за победу в Лиге чемпионов и, конечно же, в Ла Лига.

Стиль игры

Силва — эксперт в игре в пасы, Пеп Гвардиола работал с ним в течение пяти лет.

Он быстр с мячом в ногах и знает, как создавать моменты практически из ничего.

Если «Барса» сможет подписать Силву, он станет отличным дополнением. Однако его текущий контракт с «Манчестер Сити» рассчитан до 2025 года.