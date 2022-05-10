Кандидат в президенты от «Барселоны»: «Если бы я был президентом, мы бы выиграли требл в этом сезоне»

В ответ на комментарий фанатов в Твиттере проигравший кандидат в президенты «Барселоны» Тони Фрексиа заявил, что «Барса» выиграла бы требл, если бы он был президентом.

«Если бы я был президентом, мы бы выиграли требл в этом сезоне», — написал Фрексия в Твиттере.

Он пошел дальше, написав в Твиттере: «Я имею в виду требл, подобный тому, который мы выиграли в 2015 году (кстати, последний). Как раз, сразу после того, как я покинул клуб. Поздравляю».

Фрексиа входила в совет директоров Бартомеу до того, как вступил в борьбу за пост президента.

Фрексиа также поддержал Рональда Кумана и хотел видеть его в качестве тренера «Барсы», если он станет президентом.