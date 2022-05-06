Хави объясняет разницу между «Барсой» и командами, которые потерпели неудачу в ЛЧ против «Мадрида»

«Мы ценим ту победу над «Мадридом» со счетом 0:4. Это было всего 3 очка, но разница между нами и командами, вылетевшими от «Мадрида», заключается в том, что, когда у нас была возможность добить победы, мы это сделали», — сказал Хави. сказал.

«При счете 2:0 у них был шанс, и если бы они забили, то вернулись бы в игру. Они создали бы нам трудности. История говорит об их камбэках, мы видели это много раз».

«Реал Мадрид» вышел в финал Лиги чемпионов после того, как обыграл «ПСЖ», «Челси» и «Манчестер Сити». В матче с «горожанами» «сливочные» забили свой первый гол на 90-й минуте. Тем временем «Барселоне» удалось обыграть их на выезде со счетом 4:0.