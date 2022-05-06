Араухо: «Стать капитаном было бы огромным благословением»

«Я не работаю, чтобы быть капитаном. Для меня все это очень естественно. Если это произойдет в будущем, это будет огромным благословением быть капитаном лучшей команды в мире», — сказал Рональд Араухо в интервью Mundo Deportivo.

Из-за своего возраста Араухо еще не носил капитанскую повязку в «Барселоне». Тем не менее, он, безусловно, обладает необходимыми качествами, чтобы стать капитаном в будущем.

В «Барсе» капитанов обычно назначают в зависимости от того, как долго они прорабыли в клубе. Араухо опережают ветераны, и ему придется подождать еще несколько лет, прежде чем он сможет стать одним из капитанов. Но, возможно, он мог бы получить повязку раньше в товарищеском или кубковом матче.