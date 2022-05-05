Названы 3 причины, по которым «Барса» отказалась от погони за Холандом

«Барселона» следила за Эрлингом Холандом задолго до того, как он стал суперзвездой.
Однако «сине-гранатовые» отложили свой интерес к Холанду по следующим причинам:
1. Недисциплинированность
Отчеты о Холанде указывают на то, что норвежец не самый дисциплинированный игрок.
Говорят, что он любит ночные вечеринки и его трудно контролировать.
2. Он склонен к травмам
Холанд — человек-гора с невероятным телосложением и смертоносным ударом.
Тем не менее, о его травмах регулярно сообщается.
3. Ценник
Холанд будет дорого стоить «Барселоне». Разговоры ходят о сумме, превышающей 300 миллионов евро.
Такие клубы, как «Реал Мадрид» и «Манчестер Сити», заинтересованы в его подписи.
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