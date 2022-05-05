Названы 3 причины, по которым «Барса» отказалась от погони за Холандом

«Барселона» следила за Эрлингом Холандом задолго до того, как он стал суперзвездой.

Однако «сине-гранатовые» отложили свой интерес к Холанду по следующим причинам:

1. Недисциплинированность

Отчеты о Холанде указывают на то, что норвежец не самый дисциплинированный игрок.

Говорят, что он любит ночные вечеринки и его трудно контролировать.

2. Он склонен к травмам

Холанд — человек-гора с невероятным телосложением и смертоносным ударом.

Тем не менее, о его травмах регулярно сообщается.

3. Ценник

Холанд будет дорого стоить «Барселоне». Разговоры ходят о сумме, превышающей 300 миллионов евро.

Такие клубы, как «Реал Мадрид» и «Манчестер Сити», заинтересованы в его подписи.