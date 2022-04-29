Пуч прерывает молчание о «трудном сезоне» и называет одну вещь, которая должна измениться в футболе

«Этот сезон был трудным для меня. Но я с пониманием отношусь, когда Хави предпочитает других игроков мне», — сказал Рики Пуч во время интервью в пятницу.

«Это сложно, потому что они проделывают феноменальную работу, особенно в полузащите. Между тем, я буду продолжать усердно работать на тренировках, чтобы увидеть, смогу ли я получить шанс».

О том, что должно измениться в футболе в целом, Пуч сказал: «Я думаю, что самая большая проблема в футболе сейчас — это потеря времени. Должны быть изменения, может быть, они смогут останавливать время, когда мяч не в игре», — предположил Пуч.

Это был трудный сезон для Пуча. Он сыграл всего 14 матчей, выходил в основе один раз в лиге и дважды за весь сезон.

Пуч не участвовал ни в одной из последних 10 игр «Барсы» во всех турнирах.