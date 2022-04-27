Почему Куман является важной фигурой в саге о Френки де Йонге: объясняем

Френки де Йонг был недоволен увольнением Рональда Кумана из «Барселоны» в октябре, сообщает Diario Sport.

У голландца была особая связь со своим соотечественником, и он процветал под руководством 59-летнего тренера.

Интересно, что в сентябре Де Йонг заявил, что увольнение Кумана «не решит проблем «Барсы».

Стоит отметить, что Френки также лидировал по множеству различных показателей в прошлом сезоне — в отличие от этого сезона.

Небольшая неудача Френки может быть причиной того, что его связывают с уходом из «Барселоны».