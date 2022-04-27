Агент Дембеле приземлился в Барселоне, ожидаются переговоры о контракте: Diario Sport

Мусса Сиссоко, агент Усмана Дембеле, приземлился в Барселоне, сообщает Diario Sport.

Ожидается, что Сиссоко отправится в офис «Барсы», где обсудит ситуацию с контрактом французского вингера.

Контракт Дембеле истекает 30 июня.

Тем не менее, «Барса» намерена сохранить игрока, поскольку он является популярной фигурой в раздевалке и в последнее время играет достаточно хорошо.

24-летний футболист добился значительных успехов с тех пор, как в прошлом году вернулся после травмы, сделав 11 результативных передач в этом сезоне, вызвав аплодисменты болельщиков «Барсы».