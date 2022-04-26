Фабрицио Романо представил последнюю информацию о «переговорах» «Барсы» с Левандовски

По словам Фабрицио Романо, «Барселона» в настоящее время ведет переговоры с агентами Роберта Левандовски о переходе на «Камп Ноу».

«Барса» впервые связалась с Левандовски в феврале и с тех пор поддерживает связь.

Тем не менее, «блауграна» не делала ставок на результативного нападающего, как недавно сказал директор «Барсы» Матеу Алемани.

Левандовски недавно выиграл Бундеслигу и, скорее всего, станет лучшим бомбардиром лиги с 33 голами в 31 игре.

Вот почему «Бавария» по-прежнему хочет его сохранить.