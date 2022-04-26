Контракт Фати остается самым долгосрочным у «Барсы» за последнее время

«Барселона» работает над тем, чтобы привести свой дом в порядок, заключив новые контракты с тремя наиболее перспективными игроками.

Несколько часов назад клуб объявил, что заключил с Рональдом Араухо новый контракт до 2026 года (еще три года).

Не так давно Педри подписал новый контракт до 2026 года.

Однако контракт, подписанный с Ансу Фати, истекает в 2027 году! Это по-прежнему самый длительный контракт, который «Барса» подписала с одним игроком.

«Барса» установила оговорку о выкупе отступные за каждого из трех игроков в размере 1 млрд евро.

Посмотрим, как будет выглядеть новый контракт Гави.