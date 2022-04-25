«Не думаю, что судьи делают ошибки намеренно»: Хави, похоже, недоволен судейством матча с «Райо»

«Я не думаю, что судьи делают ошибки намеренно, я верю в их честность», — сказал Хави после игры с «Райо Вальекано».

«Потенциальный пенальти Гави? Я недостаточно хорошо видел момент. Судья должен выйти и ответить на вопросы. Я не говорю от его имени».

Хави получил желтую карточку в последнем матче «Барселоны» за опротестование одного из решений арбитра. Было бы справедливо предположить, что он был не слишком доволен Исидро Диас де Мера.

Судья допустил немало ошибок по ходу игры, самой заметной из которых стал проигнорированный пенальти на Гави