Бускетс лучший. Оценки «Барселоны» за матч с «Райо»

«Барселона» потерпела поражение в третьем подряд домашнем матче, уступив «Райо» в перенесенной встрече в рамках 21 тура Ла Лиги.

До этого сине-гранатовые проиграли на своем поле «Кадису» в чемпионате (0:1) и «Айнтрахту» в Лиге Европы (2:3). Интересно, что «Райо» не побеждал на «Камп Ноу» 22 года, но вчера благодаря голу Альваро Гарсии Ривера им это сделать удалось.

После этого поражения «Барселоны», «Мадриду» в следующие выходные мадридцам будет достаточно ничьей, чтобы стать чемпионами Испании.

Вот оценки команды Хави за матч с «Райо» от портала: