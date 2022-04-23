Врач «Барсы» попал в список травмированных в матче с «Реал Сосьедад»

Четверг выдался кошмарным для «Барселоны».
Некоторые из их ключевых игроков получили легкие травмы и были вынуждены покинуть поле досрочно.
Доктор Рикард Пруна, назначенный по просьбе Хави в январе, также получил травму во время игры.
57-летний игрок поскользнулся и упал на землю, оказывая помощь одному из травмированных игроков «Барсы». Сейчас ему предстоит операция на локте, сообщает TV3.
Пруна будет отсутствовать несколько дней, так что маловероятно, что он поможет команде в матче против «Райо Вальекано» в воскресенье.
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