«Мы должны быть реалистами»: Хави отреагировал на заявление Лапорты о шансах «Барсы» на победу в Ла Лиге

«Я оптимист. Но Лапорта еще более оптимистичен, чем я», — сказал Хави, когда его спросили о заявлении Жоана Лапорты о том, что «Барса» все еще может выиграть Ла Лигу в этом сезоне.

«Это правда, что лига не проиграна математически, но мы должны быть реалистами», — добавил босс «Барсы».

В настоящее время «Барселону» и «Реал Мадрид» в Ла Лиге разделяют 15 очков. У каталонцев одна игра в запасе.

«Реал Мадрид» должен набрать еще 4 очка в последних 5 матчах, чтобы официально стать чемпионом Ла Лиги. Они сыграют с «Эспаньолом», «Атлетико», «Леванте», «Кадисом» и «Бетисом».