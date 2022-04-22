Бускетс обгоняет Иньесту и близок к Месси: 5 рекордсменов «Барсы» по количеству матчей

«Барселона» поздравила Серджи Бускетса, поскольку он сыграл свой 675-й официальный матч за клуб.
Бускетс отстает всего на 103 игры от рекорда Лионеля Месси по количеству матчей за «Барселону».
Он также в 92 играх от рекордного количества матчей Хави.
5 рекордсменов «Барселоны» по количеству матчей за клуб:
1. Месси – 778 матчей
2. Хави – 767 матчей
3. Бускетс – 675 матчей
4. Иньеста – 674 матча
5. Пике – 605 матчей
В этом сезоне Бускетс сыграл около 50 матчей. Если он сможет остаться в «Барсе» еще на 2 или 3 сезона, он легко обгонит Месси.
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