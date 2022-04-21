Алаба отреагировал на возможный переход Левандовски в «Барселону»

В недавнем интервью Давида Алабу попросили прокомментировать возможный переход Роберта Левандовски в «Барселону».

«Посмотрим, что он решит, но я уверен, что это будет правильное решение. Единственное, что я могу сказать, это то, что ни один защитник не захочет играть против него», — сказал Алаба, Diario Sport.

Алаба много лет делил поле с Левандовски в мюнхенской «Баварии», так что он знает о том, что значит встречаться с ним.

Между тем, польский форвард может уйти из своего клуба этим летом. Сообщается, что «Барселона» является одной из заинтересованных сторон.