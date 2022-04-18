«Мы можем выжать из Саудовской Аравии больше»: просочившиеся комментарии Пике о Суперкубке

Говорят, что компания Жерара Пике, Kosmos, причастна к переносу Суперкубка Испании в Саудовскую Аравию из Испании.

В просочившемся аудио El Confidencial можно услышать, как Пике делится выручкой, полученной в виде комиссионных от сделки с Саудовской Аравией, между крупными шишками в своей компании:

«Отложите 6 миллионов евро для федерации, и мы сможем выжать из Саудовской Аравии больше денег до того, как у федерации что-нибудь останется», — слышен голос Пике.