«Мы можем выжать из Саудовской Аравии больше»: просочившиеся комментарии Пике о Суперкубке

Говорят, что компания Жерара Пике, Kosmos, причастна к переносу Суперкубка Испании в Саудовскую Аравию из Испании.
В просочившемся аудио El Confidencial можно услышать, как Пике делится выручкой, полученной в виде комиссионных от сделки с Саудовской Аравией, между крупными шишками в своей компании:
«Отложите 6 миллионов евро для федерации, и мы сможем выжать из Саудовской Аравии больше денег до того, как у федерации что-нибудь останется», — слышен голос Пике.
«Если они не согласятся, мы можем просто сказать им, что «Мадрид» не будет участвовать в конкурсе».
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