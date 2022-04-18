Когда в этом году заканчивается Рамадан, чтобы Дембеле и Фати перестали поститься?

Среди них Ансу Фати и Усман Дембеле, известные практикующие мусульмане в нынешнем составе «Барселоны»

Во время Рамадана мусульмане обязаны поститься по 8-12 часов ежедневно в течение месяца. Это означает, что Дембеле и Фати, скорее всего, практиковали это с тех пор, как оно вступило в силу 1 апреля.

Ожидается, что в этом году Рамадан закончится 1 мая. Хотя некоторые мусульмане могут поститься до 3 мая.