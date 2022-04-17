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СЕО «Баварии» подтвердил, что Левандовски рассматривает варианты своего будущего, «Барселона» сохраняет интерес

Роберт Левандовски Роберт Левандовски
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В беседе со Sport1 генеральный директор мюнхенской «Баварии» Оливер Кан подтвердил, что Роберт Левандовски рассматривает варианты своего будущего.

«Игрок всего добился в «Баварии», поэтому он сейчас думает о будущем. Для того, чтобы убедить игрока, нужно больше времени. И финансовый аспект тоже играет роль», — сказал он.

Контракт Левандовски с «Баварией» истекает в 2023 году. Если этим летом сторонам не удастся договориться о его продлении, нападающий, как сообщается, постарается покинуть клуб.

Сообщается, что 33-летним футболистом интересуется «Барселона».

В текущем сезоне Левандовски забил 47 голов и сделал четыре результативные передачи в 41 игре.

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