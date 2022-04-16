Почему УЕФА собирается ввести санкции против «Барселоны»

«Барселона» может попасть под санкции УЕФА, сообщает Marca.
Это связано с их игрой в Лиге Европы против «Айнтрахта», в которой произошли огромные разногласия по поводу билетов.
УЕФА заявляет, что болельщики команды соперника должны сидеть отдельно в специально отведенной зоне для гостей.
Однако болельщики «Айнтрахта» были разбросаны по всему «Камп Ноу», поскольку болельщики «Барсы» активно продавали свои билеты на матч по высоким ценам перед игрой.
В результате на «Камп Ноу» оказалось около 20 000 фанов «Айнтрахта» вместо первоначально заявленных 5 000.
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