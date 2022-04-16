Почему УЕФА собирается ввести санкции против «Барселоны»

«Барселона» может попасть под санкции УЕФА, сообщает Marca.

Это связано с их игрой в Лиге Европы против «Айнтрахта», в которой произошли огромные разногласия по поводу билетов.

УЕФА заявляет, что болельщики команды соперника должны сидеть отдельно в специально отведенной зоне для гостей. Однако болельщики «Айнтрахта» были разбросаны по всему «Камп Ноу», поскольку болельщики «Барсы» активно продавали свои билеты на матч по высоким ценам перед игрой.