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Почему УЕФА собирается ввести санкции против «Барселоны»

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«Барселона» может попасть под санкции УЕФА, сообщает Marca.

Это связано с их игрой в Лиге Европы против «Айнтрахта», в которой произошли огромные разногласия по поводу билетов.

УЕФА заявляет, что болельщики команды соперника должны сидеть отдельно в специально отведенной зоне для гостей. 

Однако болельщики «Айнтрахта» были разбросаны по всему «Камп Ноу», поскольку болельщики «Барсы» активно продавали свои билеты на матч по высоким ценам перед игрой.

 

В результате на «Камп Ноу» оказалось около 20 000 фанов  «Айнтрахта» вместо первоначально заявленных 5 000.

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