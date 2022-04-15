Матеу Алемани подтвердил, кто станет лидером атаки «Барсы» в следующем сезоне – это не Левандовски

Матеу Алемани спросили, кто возглавит атаку «Барселоны» в следующем сезоне.

Футбольный директор без колебаний ответил: «Обамеянг будет «9» номером «Барселоны» в следующем сезоне».

Его комментарий опровергает слухи, связывающие Роберта Левандовски с «Барселоной».

Ходили всевозможные разговоры об интересе «Барсы» к Левандовски, но руководители «Барселоны» отказались их подтверждать.

На прошлой неделе президент «Барселоны» указал на Ансу Фати, когда его спросили, подпишет ли «Барса» суперзвезду в следующем сезоне.