Дембеле лучший, Эрик Гарсия худший. Оценки «Барсы» за матч с «Айнтрахтом»

По итогам двухматчевого противостояния в четвертьфинале Лиги Европы, «Барселона» уступила «Айнтрахту» с общим счетом 3-4.

Вчера вечером серия «Барселоны» из 15 беспроигрышных матчей прервалась. Несмотря на то, что игра проходила на «Камп Ноу», многочисленные болельщики соперника давили на «Барсу».

Еще в самом начале матча Эрик Гарсия завалил в штрафной Линдстрема, и Костич уверенно реализовал пенальти. На 36й минуте встречи Борре пробил под перекладину с такой силой, что у Тер Стегена просто не было шансов. А после перерыва снова отличился Костич, на этот раз с игры.

«Барселона» смогла забить только в добавленное арбитром к матчу время: сначала отличился Бускетс, а на последней минуте пенальти в ворота Кевина Траппа реализовал Мемфис Депай.

Вот оценки «Барселоны» за матч от портала: