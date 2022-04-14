2 вещи, которые Райола сказал «Барсе» о Холанде на последней встрече

На днях состоялась встреча между президентом «Барселоны» Лапортой и агентом Эрлинга Холанда Мино Райолой, утверждает Diario Sport.

Райола объяснил «Барсе», что Холанд еще не принял решение относительно своего следующего клуба. Однако каталонцы не могут быть лидерами гонки из-за больших предложений, которые Эрлинг получил из других мест.

Лапорта, со своей стороны, сказал, что «Барса» готова приложить большие усилия, чтобы подписать нападающего этим летом.