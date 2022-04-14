Все билеты распроданы: «Барселона» продала все билеты на матч с «Айнтрахтом»

Начало матча в четверг не является проблемой, так как «Барселона» продала все билеты на матч Лиги Европы против "Айнтрахта» во Франкфурте.

Аншлаги стали частым явлением по выходным, но невероятно редким случаем в будние дни.

Это, однако, не означает, что стадион будет заполнен примерно 100 000 человек (вместимость «Камп Ноу» составляет 99 354 человека). Владельцев абонементов более 55 000 человек, и часть из них почти наверняка пропустит игру, несмотря на просьбу «Барселоны» отдать свои билеты, если они почувствуют, что не попадут на игру.

Около 15 000 болельщиков «Айнтрахта» во Франкфурте также будут сегодня вечером на стадионе.