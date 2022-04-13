3 причины, по которым сага о переходе Левандовски в «Барселону» не завершена, несмотря на твердое заявление Кана

Во вторник генеральный директор мюнхенской «Баварии» Оливер Кан заявил, что летом мюнхенская «Бавария» не расстанется с Робертом Левандовски.

Однако это не официальное заявление о том, что поляк останется в «Баварии». Вот почему.

1. Кан сказал это перед тем, как «Бавария» вылетела из Лиги чемпионов

Без сомнения, это остается самым большим соревнованием как для «Баварии», так и для Левандовски, и быть нокаутированным «Вильярреалом» — позор.

2. Ходят свежие слухи о Левандовски

Как сообщает RMC Sport, нападающий по-прежнему выступает за то, чтобы летом покинуть клуб, а окончательное решение будет принято в мае. Говорят, что мюнхенская «Бавария» готова отпустить его бесплатно в 2023 году.

3. Хави отказывается отрицать связь с Левандовски