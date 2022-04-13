«Мы должны помешать им получить мяч»: Хави подробно описывает, что «Барса» должна улучшить, чтобы победить «Айнтрахт»

Предваряя игру против «Айнтрахта» во Франкфурте в четверг, Хави сказал: «Я думаю, что нам нужно прибавлять в плане контроля мяча.

«Мы играем перед нашими болельщиками, и это нам на пользу, но мы не должны искать никаких оправданий. Мы работаем, чтобы не дать им завладеть мячом и контратаковать.