«Мы должны помешать им получить мяч»: Хави подробно описывает, что «Барса» должна улучшить, чтобы победить «Айнтрахт»

Предваряя игру против «Айнтрахта» во Франкфурте в четверг, Хави сказал: «Я думаю, что нам нужно прибавлять в плане контроля мяча.
«Мы играем перед нашими болельщиками, и это нам на пользу, но мы не должны искать никаких оправданий. Мы работаем, чтобы не дать им завладеть мячом и контратаковать.
«Для них это самый важный матч в их истории. Мы должны оправдать желание, эту мотивацию, которую они должны сыграть против «Барселоны». И завтра, я надеюсь, болельщики продолжат показывать, что они на одной волне».
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