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«Он любит большие игры»: Хави рассказал о шансах Пике сыграть во Франкфурте

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Отвечая на вопрос о том, можно ли ожидать, что Жерар Пике выйдет в стартовом составе против «Айнтрахта» во Франкфурте после того, как его включили в состав команды игрового дня, Хави сказал: «Участие Пике зависит от его самочувствия».

 

«Он хочет быть там, ему нравятся большие игры, и завтра будет одна из них, но если он не на 100% готов, ему трудно участвовать».

 

Как подтвердили в «Барса» при объявлении заявки, Пике еще не полностью готов к игре, что ставит под сомнение его участие на данный момент.

 

Однако, если испанский защитник сможет показать свою физическую форму и способность играть, он может помочь своей команде выйти в полуфинал Лиги Европы.

 

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