«Он останется с нами»: СЕО мюнхенской «Баварии» Кан опровергает слухи о «Барселоне» и Левандовски

На вопрос о том, можно ли ожидать, что Роберт Левандовски покинет мюнхенскую «Баварию» летом и переберется в «Барселону», генеральный директор немецкого клуба Оливер Кан сказал Amazon Prime Video: «У нас есть контракт с Робертом. Мы всегда говорили, что начнем переговоры. Мы начали это делать давно».

«Он останется с нами. Роберт знает, что у него есть в «Баварии». Мы знаем, что у нас есть в нем».

Левандовски и компания вылетели из четвертьфинала Лиги чемпионов после неожиданного поражения от «Вильярреала».

У польского футболиста остался только один год контракта с «Баварией», и, как сообщается, он намерен присоединиться к «Барселоне», даже достиг договоренности о подписании контракта с ними в следующем сезоне.