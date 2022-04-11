Хави хочет Левандовски, ценник раскрыт

Хави хотел бы, чтобы «Барселона» подписала Роберта Левандовски, сообщает Жерар Ромеро.

Игрок выступает за переход. Однако финансовые условия могут сделать возможную сделку слишком сложной.

«Барселоне», вероятно, придется заплатить около 60 миллионов евро, чтобы подписать польского нападающего. Говорят, что клуб не хочет этого делать.

Есть шанс, что мюнхенская «Бавария» согласится всего на 35–40 млн евро, сообщает Sky Germany.