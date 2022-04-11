Одно условие, при котором Феликс будет «ближе, чем когда-либо» к переходу в «Барселону»

Агент Жоау Феликса Жорхе Мендеш будет настаивать на том, чтобы португалец перешел в «Барселону», если «Атлетико» не попадет в Лигу чемпионов, сообщает Diario Sport.

Жоан Лапорта является большим поклонником форварда, поэтому он мог быть заинтересован в сделке.

«Атлетико» в настоящее время занимает 4-е место в турнирной таблице, опережая «Бетис» всего на одно очко и опережая «Сосьедад» на два очка.