«Нам нужны игроки, которые соответствуют нашему методу тренировок»: «Бешикташ» принял окончательное решение по Пьяничу

По словам их генерального менеджера Джейхуна Казанчи, «Бешикташ» не будет продолжать отношения с Миралемом Пьяничем.

Выступая перед СМИ, Казанчи сказал: «Мы вернем Пьянича в «Барсу» в июне, нам нужны игроки, которые будут соответствовать нашему методу тренировок».

Пьянич провел 24 матча за турецкую команду, но особо не отличился.

32-летний футболист сыграл за «Бешикташ» всего 30 минут в последних 8 матчах чемпионата. Он не забивал за них в этом сезоне.

Как вы думаете, сможет ли Хави использовать Пьянича в «Барсе» в следующем сезоне?