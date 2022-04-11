Хави назвал одну из причин, почему «Барса» победила в «Леванте»

«Мы выиграли благодаря нашему менталитету. Мы показываем отличную динамику», — сказал Хави после игры.

«Мы должны улучшить свою игру, но я счастлив, потому что мы боролись и верили до конца. Люк осознает свои возможности, и я очень рад за него».

«Тер Штеген и Люк сыграли ключевую роль», — добавил Хави.

«Барселона» обыграла «Леванте» со счетом 2:3, несмотря на то, что в воскресенье было назначено три пенальти в ворота «сине-гранатовых».

«Блауграна» продемонстрировала невероятный боевой дух, одолев стойкий «Леванте».