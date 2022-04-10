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Руни назвал причину, почему Пике не заиграл в «МЮ»

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Жерар Пике провел четыре года в «Манчестер Юнайтед», но не добился больших успехов в Англии.

Защитник вернулся в «Барселону» в возрасте 21 года после того, как не смог попасть в основной состав на «Олд Траффорд».

Уэйн Руни точно определил основную причину проблем Пике в Англии.

«Болтон у себя дома завершил карьеру Жерара Пике в «Юнайтед», — написал Руни в своей колонке для The Sunday Times.

«Он был молод, над ним издевались в том матче, и я думаю, именно тогда Ферги решил, что физически он не подходит для Премьер-лиги».

«Манчестер Юнайтед» проиграл игру со счетом 1:0, Николя Анелька забил после ошибки Пике.

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