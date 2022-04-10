Почему отношения между «Барселоной» и «Баварией» «испорчены»

«Барселона» попытается подписать Роберта Левандовски только в том случае, если «Бавария» решит его продать, сообщает ESPN.
Каталонцы не хотят ухудшать и без того «испорченные» отношения между клубами.
Так в чем же причины плохих отношений между «Барсой» и «Баварией»? Вот они, согласно Sport1.
1. «Барселону» раздражают настойчивые попытки «Баварии» подписать игроков «блауграны» без их разрешения. Баварцы постоянно контактировали с представителями Деста, а также пытались убедить Педри не подписывать новый контракт с «Барсой».
2. Мюнхенская «Бавария» не одобряет намерение «Барселоны» играть в европейской Суперлиге.
3. В последние годы «Барселона» потерпела несколько тяжелых поражений от «Баварии» и затаила обиду на чемпионов Бундеслиги.
Комментарии