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Почему отношения между «Барселоной» и «Баварией» «испорчены»

Роберт Левандовски Роберт Левандовски
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«Барселона» попытается подписать Роберта Левандовски только в том случае, если «Бавария» решит его продать, сообщает ESPN.

Каталонцы не хотят ухудшать и без того «испорченные» отношения между клубами.

Так в чем же причины плохих отношений между «Барсой» и «Баварией»? Вот они, согласно Sport1.

1. «Барселону» раздражают настойчивые попытки «Баварии» подписать игроков «блауграны» без их разрешения. Баварцы постоянно контактировали с представителями Деста, а также пытались убедить Педри не подписывать новый контракт с «Барсой».

 

2. Мюнхенская «Бавария» не одобряет намерение «Барселоны» играть в европейской Суперлиге.

 

3. В последние годы «Барселона» потерпела несколько тяжелых поражений от «Баварии» и затаила обиду на чемпионов Бундеслиги.

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