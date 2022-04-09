Неприкасаемые: Бускетс и еще 5 игроков, играющих больше других под руководством Хави

В то время как одни игроки продолжают изо всех сил пытаться привлечь внимание Хави в «Барселоне», другие просто неприкосновенны в составе.
Недавно Хави рассказал о важности Серджи Бускетса в команде, заявив, что его капитан — лучший опорный полузащитник в мировом футболе.
Вот 6 игроков, которым Хави доверяет наибольшее количество игрового времени:
1. Тер Штеген – 2400 минут
2. Бускетс- 2247 минут
3. Жерар Пике – 2033 минуты
4. Жорди Альба – 2019 минут
5. Рональд Араухо – 1937 минут
6. Гави – 1752 минуты
Комментарии