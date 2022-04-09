Неприкасаемые: Бускетс и еще 5 игроков, играющих больше других под руководством Хави

В то время как одни игроки продолжают изо всех сил пытаться привлечь внимание Хави в «Барселоне», другие просто неприкосновенны в составе.

Недавно Хави рассказал о важности Серджи Бускетса в команде, заявив, что его капитан — лучший опорный полузащитник в мировом футболе.

Вот 6 игроков, которым Хави доверяет наибольшее количество игрового времени:

1. Тер Штеген – 2400 минут

2. Бускетс- 2247 минут

3. Жерар Пике – 2033 минуты

4. Жорди Альба – 2019 минут

5. Рональд Араухо – 1937 минут

6. Гави – 1752 минуты