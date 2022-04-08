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Мемфис, Пике и еще 5: игроки, которые из-за травмы могут пропустить матч «Барсы» с «Леванте»

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Список травм «Барселоны» постепенно растет. Это произошло после того, как Жерар Пике получил повреждение в матче с «Айнтрахтом» во Франкфурте.

Ранее на этой неделе Мемфис Депай также получил травму подколенного сухожилия.

Таким образом, следующие игроки с наибольшей вероятностью пропустят игру с «Леванте» в воскресенье:

Мемфис - проблема с подколенным сухожилием

Пике – мышечная травма

Самуэль Умтити - перелом стопы, все еще восстанавливается.

Серджи Роберто – мышечная травма – неподходящая физическая форма

Сержино Дест - мышечная травма

Люк де Йонг - не полностью вылечился от Covid

Ансу Фати - отсутствие спортивной формы

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