Мемфис, Пике и еще 5: игроки, которые из-за травмы могут пропустить матч «Барсы» с «Леванте»

Список травм «Барселоны» постепенно растет. Это произошло после того, как Жерар Пике получил повреждение в матче с «Айнтрахтом» во Франкфурте.
Ранее на этой неделе Мемфис Депай также получил травму подколенного сухожилия.
Таким образом, следующие игроки с наибольшей вероятностью пропустят игру с «Леванте» в воскресенье:
Мемфис - проблема с подколенным сухожилием
Пике – мышечная травма
Самуэль Умтити - перелом стопы, все еще восстанавливается.
Серджи Роберто – мышечная травма – неподходящая физическая форма
Сержино Дест - мышечная травма
Люк де Йонг - не полностью вылечился от Covid
Ансу Фати - отсутствие спортивной формы
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