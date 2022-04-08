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Почему «Барселона» просит некоторых владельцев абонементов вернуть билеты

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«Барселона» попросила опытных владельцев билетов, которые не могут посещать матчи, отказаться от своих билетов, чтобы «Барса» могла перепродать их и иметь полный стадион «Камп Ноу» во время матчей, сообщает репортер из «Барселоны» Рик Шарма.

Клуб стремится создать лучшую атмосферу, которая будет благоприятствовать «Барсе» как во время игр, так и в финансовом плане.

 

В игре против «Севильи» сообщалось, что билеты на стадион были распроданы, но официальные подсчеты оценивают посещаемость в 76 000 человек.

Вместимость «Камп Ноу» составляет 99 000 мест, что означает, что во время игры с «Севильей» более 20 000 мест остались пустыми.

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