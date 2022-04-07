«У «Барселоны» есть центральный защитник на 10 и более лет»: Хави подтверждает новый контракт Араухо

Выступая на пресс-конференции перед матчем во Франкфурте, Хави затронул тему контракта Рональда Араухо.

«Для нас это гарантия возможности рассчитывать на Араухо. У «Барселоны» есть центральный защитник на ближайшие 10 и более лет, и он прогрессирует», — сказал Хави прессе.

«В мире мало таких центральных защитников, как он. Ключевым игроком в переговорах был он. Араухо очень счастлив в «Барселоне», и я в восторге от него. Он очень трудолюбивый, очень самоотверженный, и он отличный парень».

«Он принял решение остаться здесь, и я думаю, что он прав».

Продление контракта с Араухо затянулось на некоторое время, но теперь все закончилось. Уругваец останется в «Барсе».