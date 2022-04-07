Клуб Ла Лиги хочет подписать Рики Пуча

Как сообщает Mundo Deportivo, «Сельта» заинтересована в скорейшем подписании Рики Пуча.

«Сельта» хочет, чтобы Пуч был в списке, прежде чем команда отправиться на предсезонку в конце текущей кампании.

Однако сейчас решение за Пучем, так как «Сельта» не сделает ход, пока полузащитник не подаст сигнал о том, что хочет уйти.

22-летний игрок почти не фигурировал в команде Хави, но когда он играет, он почти не ошибается. Недавно он даже забил гол за «Барсу» в ворота «Осасуны».

Контракт Пуча с каталонцами заканчивается в 2023 году, и на данный момент о ее продлении речи не идет.