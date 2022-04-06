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Отказ Холанда от «первого предложения» «Манчестер Сити» означает для «Барсы» только одно

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Как сообщает Diario AS, Эрлинг Холанд отклонил первое предложение «Манчестер Сити».

«Сити» предложил молодому нападающему аппетитную зарплату в размере 28 миллионов евро за сезон.

Поскольку Холанд отклонил первое предложение «Манчестер Сити», у «Ситизенс» не будет другого выбора, кроме как продолжать повышать свою ставку на нападающего.

 

Это означает, что такая команда, как «Барселона», которая сейчас работает с жесткой структурой заработной платы, не может позволить себе подписать норвежского нападающего.

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