Отказ Холанда от «первого предложения» «Манчестер Сити» означает для «Барсы» только одно

Как сообщает Diario AS, Эрлинг Холанд отклонил первое предложение «Манчестер Сити».
«Сити» предложил молодому нападающему аппетитную зарплату в размере 28 миллионов евро за сезон.
Поскольку Холанд отклонил первое предложение «Манчестер Сити», у «Ситизенс» не будет другого выбора, кроме как продолжать повышать свою ставку на нападающего.
Это означает, что такая команда, как «Барселона», которая сейчас работает с жесткой структурой заработной платы, не может позволить себе подписать норвежского нападающего.
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