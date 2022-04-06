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«Барселона» знает о «соглашении» Дембеле с «ПСЖ»

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«Барселоне" известно, что Усман Дембеле достиг устного соглашения с «ПСЖ», по словам уважаемого испанского репортера Санти Ауна.

Однако «Барса» намерена оставить его, и именно это привело к встрече клуба с агентом игрока на этой неделе.

 

Как сообщил Фабрицио Романо, встреча была посвящена не переговорам о контракте, а восстановлению прерванных отношений между агентом игрока Сиссоко и «Барсой» [Матеу Алемани].

Пока дела обстоят так, что «Барселона» не делала Дембеле нового предложения, но об этом пойдет речь на следующей встрече.

Приоритет Дембеле по-прежнему остается, но похоже, что он все еще не готов согласиться на значительное сокращение своей зарплаты.

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