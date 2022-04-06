Фабрицио Романо прокомментировал изменения в отношениях между «Барселоной» и агентом Дембеле

По словам главного инсайдера Фабрицио Романо, в течение недели «Барселона» встречалась с Сиссоко, агентом Усмана Дембеле.

Однако цель встречи заключалась не в том, чтобы прийти к соглашению, а в том, чтобы наладить разорванные отношения между агентом и клубом. Обе стороны ушли со встречи «счастливыми».

Примерно через неделю «Барса» снова встретится с Сиссоко, чтобы обсудить условия нового контракта и зарплату игрока.

В этом году Дембеле добился успеха, отдавая голевые передачи (пока что 10) и возвращаясь в сердца болельщиков «сине-гранатовых».