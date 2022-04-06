Роналд Куман возвращается в сборную Нидерландов на смену Луи Ван Галу

После того, как Луи Ван Гал объявил о том, что борется с онкологическим заболеванием, начали ходить слухи о том, кто заменит его на посту в сборной Нидерландов. Ван Гал продолжит работу, а после Мундиаля в Катаре на его место придет Роналд Куман и начнет работать с 2023 года. Эту информацию подтвердили в Федерации футбола Нидерландов.

Роналд Куман вернется к тренерской деятельности после работы в «Барселоне», которую он завершил в прошлом октябре. Именно национальную сборную Куман оставил после того, как решил принять предложение каталонского клуба.

Куман проработал в «Барселоне» один сезон полностью и начало второго. В целом он провел с командой 67 матчей, одержал 40 побед, 11 ничьих и потерпел 16 поражений. На его счету победа в Кубке Короля с клубом.