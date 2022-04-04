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Алемани подтвердил переговоры по Рюдигеру и рассказал о контракте Араухо

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«Дело Рюдигера никак не влияет на будущее Араухо», — сказал директор «Барселоны» Матеу Алемани, слова которого цитирует Фабрицио Романо.

«То, что я сказал Усману, справедливо и для Арауъо.

«Мы знаем, что Араухо рад остаться, но все должны понимать и адаптироваться к ситуации в клубе».

Выступая на прошлой неделе, Лапорта сказал Дембеле, что продление контракта будет возможно только в том случае, если он «адаптируется к шкале зарплат Барсы», то есть снизит свои требования по заработной плате.

Так что это выглядит как послание Араухо, который, как сообщается, хочет зарабатывать около 5 миллионов евро в год, тогда как «Барса» предлагает ему всего 3 миллиона евро в год.

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