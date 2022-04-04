Алемани подтвердил переговоры по Рюдигеру и рассказал о контракте Араухо

«То, что я сказал Усману, справедливо и для Арауъо.

«Мы знаем, что Араухо рад остаться, но все должны понимать и адаптироваться к ситуации в клубе».

Выступая на прошлой неделе, Лапорта сказал Дембеле, что продление контракта будет возможно только в том случае, если он «адаптируется к шкале зарплат Барсы», то есть снизит свои требования по заработной плате.